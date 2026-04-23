Преступность в Москве сократилась на 22,5% в I квартале 2026 года
По итогам первого квартала 2026 года в столице зарегистрировано 26 985 преступлений. Это на 22,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила прокуратура Москвы.
«Раскрыто 21 убийство прошлых лет и 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»,- говорится в сообщении.
Сильнее всего преступность снизилась в Зеленограде (-38,2%, до 559 преступлений), Северо-Западном (-34,2%, до 2110) и Южном округах (-31,9%, до 2333). Меньше всего зарегистрировано преступлений в Троицком, Новомосковском (-8,8%) и Северо-Восточном округе (-9,7%). ЦАО, оставаясь лидером по числу зарегистрированных правонарушений (3346), демонстрирует снижение на четверть (-25,3%).
Прокуратура отмечает, что количество краж сократилось на 13,6% (7006), в том числе автомобилей на 50% (30). Показатель грабежей снизился на 36% (160), разбойных нападений – на 3,8% (51). При этом правоохранители фиксируют сокращение мошенничеств на 28,7% (9841). С использованием информационно-телекоммуникационных технологий – 25,8% (12018).
На улицах города зарегистрировано 2252 преступления, что на 39,3% меньше, чем годом ранее. Общее число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 28,5% (5550). Число нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств, подпадающих под действие ст. 264 УК РФ, снизилось на 36,4% (98), из них 24 со смертельным исходом.
В сентябре прошлого года прокуратура сообщала о том, что за 7 месяцев выявлено более 19000 лиц, совершивших преступление в столице. Половину из них составляют приезжие. Согласно данным ведомства, среднестатистический портрет нарушителя выглядит следующим образом: мужчина (81,3%) в возрасте от 30 до 49 лет (53%) без постоянного заработка (57,2%) и со средним образованием.
16 апреля Генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом, отметил, что уровень преступности 2025 года, зафиксирован как рекордно низкий. В стране было зарегистрировано 1,771 млн преступлений (чуть более 1200 преступлений на 100 000 человек).
17 апреля МВД сообщило о снижении количества преступлений среди иностранцев (на 40%). Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 44,2%, наркопреступлений – на 64,1%. Грабежи и посягательства на общественную безопасность сократились на 30%, убийства – на 27,8%.