МВД сообщило о снижении преступности среди иностранцев почти на 40%Это стало результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками
МВД России сообщило о снижении количества преступлений, совершенных иностранными гражданами, по итогам трех месяцев на 38,9% год к году, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Такие результаты, сообщило МВД, стали результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации. По категориям преступлений картина следующая:
число тяжких и особо тяжких преступлений среди иностранцев снизилось на 44,2%,
наркопреступлений – на 64,1%,
грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30%,
убийств и покушений на убийство – на 27,8%,
уровень изнасилований и насильственных действий сексуального характера остался на уровне прошлого года.
В Москве из-за отмены бумажных уведомлений и запуска приложения «Амина» количество подделок миграционных документов уменьшилось на 66,4%, в Подмосковье – на 76,5%.
18 марта МВД России опубликовало материалы, согласно которым полицейские с февраля 2025 г. приняли решение о выдворении около 60 000 иностранных граждан из России.
3 марта председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в 2025 г., достигло 41 103, что почти на 7% превышало показатель 2024 г. (38 578). Доля преступлений мигрантов в общем объеме раскрытых преступлений составила около 5% (в 2024 г. – 4%). Каждое третье преступление, совершенное иностранцами, было связано с незаконным оборотом наркотиков – раскрыто почти 13 000 таких случаев.