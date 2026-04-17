Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД сообщило о снижении преступности среди иностранцев почти на 40%

Это стало результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками
Ведомости

МВД России сообщило о снижении количества преступлений, совершенных иностранными гражданами, по итогам трех месяцев на 38,9% год к году, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Такие результаты, сообщило МВД, стали результатом работы по усилению контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации. По категориям преступлений картина следующая:

  • число тяжких и особо тяжких преступлений среди иностранцев снизилось на 44,2%,

  • наркопреступлений – на 64,1%,

  • грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30%,

  • убийств и покушений на убийство – на 27,8%,

  • уровень изнасилований и насильственных действий сексуального характера остался на уровне прошлого года.

В Москве из-за отмены бумажных уведомлений и запуска приложения «Амина» количество подделок миграционных документов уменьшилось на 66,4%, в Подмосковье – на 76,5%.

18 марта МВД России опубликовало материалы, согласно которым полицейские с февраля 2025 г. приняли решение о выдворении около 60 000 иностранных граждан из России.

3 марта председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в 2025 г., достигло 41 103, что почти на 7% превышало показатель 2024 г. (38 578). Доля преступлений мигрантов в общем объеме раскрытых преступлений составила около 5% (в 2024 г. – 4%). Каждое третье преступление, совершенное иностранцами, было связано с незаконным оборотом наркотиков – раскрыто почти 13 000 таких случаев. 

