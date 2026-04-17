МВД сообщило о снижении преступности среди иностранцев почти на 40%

3 марта председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в 2025 г., достигло 41 103, что почти на 7% превышало показатель 2024 г. (38 578). Доля преступлений мигрантов в общем объеме раскрытых преступлений составила около 5% (в 2024 г. – 4%). Каждое третье преступление, совершенное иностранцами, было связано с незаконным оборотом наркотиков – раскрыто почти 13 000 таких случаев.