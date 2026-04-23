CNY Бирж.10,958+0,05%CHKZ17 050+2,1%CHMK3 995-0,12%IMOEX2 767,86+0,23%RTSI1 162,59+0,23%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Главная / Общество /

Суд утвердил изъятие имущества на 9 млрд рублей у бывшего судьи ВС Момотова

Ведомости

Мосгорсуд утвердил изъятие у отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущество. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Речь идет об обращении имущества на 9 млрд руб. в доход государства. Решение вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с незаконным гостиничным бизнесом бывшего судьи Верховного суда, в октябре 2025 г. В числе конфискованных активов: 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве.

Что известно о бывшем судье Викторе Момотове

Общество

Ответчиками по иску также проходили владелец Marton Андрей Марченко, которого надзорное ведомство назвало в иске «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван.

По версии следствия, Момотов не отказался от доли в отельном бизнесе, а переоформил ее на свою мать – Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову. Прокуроры также утверждали, что деятельность сети отелей Marton также была сопряжена с организацией проституции. По данным надзорного органа, в ряде объектов сети предоставлялись интимные услуги, а в отдельных случаях фиксировались факты вовлечения в проституцию несовершеннолетних.

Бывший судья отверг заявленные к нему претензии.

