Суд утвердил изъятие имущества на 9 млрд рублей у бывшего судьи ВС Момотова
Мосгорсуд утвердил изъятие у отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущество. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Речь идет об обращении имущества на 9 млрд руб. в доход государства. Решение вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.
Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с незаконным гостиничным бизнесом бывшего судьи Верховного суда, в октябре 2025 г. В числе конфискованных активов: 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве.
Ответчиками по иску также проходили владелец Marton Андрей Марченко, которого надзорное ведомство назвало в иске «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван.
По версии следствия, Момотов не отказался от доли в отельном бизнесе, а переоформил ее на свою мать – Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову. Прокуроры также утверждали, что деятельность сети отелей Marton также была сопряжена с организацией проституции. По данным надзорного органа, в ряде объектов сети предоставлялись интимные услуги, а в отдельных случаях фиксировались факты вовлечения в проституцию несовершеннолетних.
Бывший судья отверг заявленные к нему претензии.