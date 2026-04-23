МВД РФ предложило россиянам пройти тест на безопасность домашней сети Wi-Fi

14 апреля глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута сообщил, что количество жалоб на финансовое мошенничество со стороны россиян в I квартале 2026 г. снизилось более чем на 40% год к году. По его словам, сокращение затронуло в том числе случаи с использованием социальной инженерии и телефонного мошенничества.