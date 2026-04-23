CNY Бирж.11,085+1,21%CHKZ16 900+1,2%ARSA8,16-0,61%IMOEX2 772,39+0,39%RTSI1 164,52+0,39%RGBI120,84+0,07%RGBITR786,26+0,1%
МВД РФ предложило россиянам пройти тест на безопасность домашней сети Wi-Fi

Ведомости

Мошенники в своих схемах могут использовать доступ к домашней сети Wi-Fi, поэтому россияне могут воспользоваться тестом на ее безопасность из пяти пунктов. Если хотя бы на один вопрос ответом станет «нет», сеть уже небезопасна, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В первом пункте ведомство спрашивает, менял ли пользователь пароль от Wi-Fi. Представители киберполиции подчеркнули, что он должен быть сложным. Далее смене подлежит логин и пароль администратора роутера, это можно сделать в браузере. Управление МВД отметило, что необходимо заменить стандартные admin/admin.

Третий вопрос касается шифрований WPA2 или WPA3. В публикации говорится, что необходимо включить один из них и задать пароль. Четвертый шаг – проверить, есть ли незнакомые подключенные к сети Wi-Fi устройства. При их наличии в соответствующем разделе настроек важно сменить пароль и проверять список регулярно.

Последний пункт тестирования связан с гостевой сетью. В случае если она есть, ведомство посоветовало включить ее, задать отдельное имя, установить новый пароль именно для нее и ограничить доступ к основной сети.

14 апреля глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута сообщил, что количество жалоб на финансовое мошенничество со стороны россиян в I квартале 2026 г. снизилось более чем на 40% год к году. По его словам, сокращение затронуло в том числе случаи с использованием социальной инженерии и телефонного мошенничества.

