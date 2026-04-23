Орешкин указал на признаки демографической катастрофы в мире
В мире сейчас происходит глобальная демографическая катастрофа, о чем говорит увеличение доли старшего поколения среди населения планеты и сокращение числа трудоспособных людей. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».
«То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что, действительно, то, что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орешкин также напомнил, что сейчас идет много обсуждений о возможном перенаселении планеты. Замглавы администрации российского лидера подчеркнул, что при росте населения «нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов». Это произойдет на фоне одновременного старения населения, заключил он.
В январе Орешкин уже отмечал, что одним из ключевых вызовов глобальной экономики является «жесткая депопуляция». По его прогнозам, вопреки сценарию, разработанному ООН, пик случится не в 2055 г., а раньше – уже в 2046 г. В общемировом контексте показателен пример Китая, где еще 20–30 лет назад рождаемость была больше 20 млн человек в год, а сейчас опустилась до 8 млн человек, напомнил он.