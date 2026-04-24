Главная / Общество /

Суд закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Иванова

Ведомости

Симоновский суд Москвы закрыл процесс по второму делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Рассмотрение дела началось с того, что прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса. Он объяснил, что в материалах дела имеются данные 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени Минобороны РФ. Их исследование, по словам стороны обвинения, может привести к разглашению гостайны.

Защита высказалась против закрытия процесса. Адвокат Иванова Мурад Мусаев предложил исследовать в закрытом судебном заседании лишь указанные контракты, которые, по его словам, составляют 3% от всех исследуемых материалов. Экс-министр также выступил против, заявив, что есть факты, которым он хотел бы «придать максимальную огласку». Однако судья ходатайство прокурора удовлетворила.

В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. В июне 2025 г., незадолго до оглашения приговора по первому делу, стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.

