В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 28 апреля
На территории Москвы и Подмосковья объявили желтый уровень погодной опасности до вечера 28 апреля, сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.
Ожидаются сильные осадки, которые могут привести к налипанию мокрого снега на провода и деревья, образованию гололедицы на дорогах и порывам ветра до 15–20 м в секунду. Желтый уровень опасности объявлен до вечера вторника, 28 апреля.
Завтра, 27 апреля, в Московском регионе продолжится дождь, переходящий в мокрый снег.
Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на европейскую часть России надвигаются снег и шторм – непогода придет в Центральную Россию, Черноземье и на север Донбасса к 27 апреля. Скорость ветра будет достигать 17–22 м/с, местами до 25 м/с, что соответствует 9-балльному шторму из 12 возможных.