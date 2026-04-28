При крушении самолета в Южном Судане погибли 14 человек
Недалеко от Джубы в Южном Судане упал самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation. Погибли все 14 человек, находившиеся на борту, пишет Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
Самолет потерял связь с землей во время полета из Йея в международный аэропорт Джубы. На борту были 13 пассажиров и пилот. В их числе – двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.
Предварительно, причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия, в частности, плохая видимость.
