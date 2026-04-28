Археолог Бутягин продолжит научную работу в Эрмитаже
Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин в скором времени вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу, сообщил Эрмитаж.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что детали пока не известны.
Представители музея благодарят правительства, дипломатические службы и другие профильные ведомства России и Белоруссии, а также научное сообщество за помощь Бутягину.
28 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Бутягина передали Белоруссии во время обмена с польской стороной. По данным ФСБ России, вместе с Бутягиным в Россию вернулась супруга российского миротворца в Приднестровье. Их обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
Бутягина задержали в Польше в начале декабря 2025 г. по запросу Киева. Он проходил подозреваемым по делу о проведении незаконных археологических работ в Крыму. Ему также инкриминировалось уничтожение объектов культурного наследия полуострова с предполагаемым ущербом свыше 200 млн гривен.