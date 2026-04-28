CNY Бирж.10,973+0,31%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,46-0,77%RTSI1 141,81-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Политика /

Польша освободила российского археолога Бутягина

Его должны были экстрадировать на Украину по решению суда
Ведомости

Российского археолога и историка Александра Бутягина передали Белоруссии во время обмена с польской стороной, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным ЦОС ФСБ России, вместе с Бутягиным в Россию вернулась супруга российского миротворца в Приднестровье. Их обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Бутягина задержали в Польше в начале декабря 2025 г. по запросу Киева. Он проходил подозреваемым по делу о проведении незаконных археологических работ в Крыму. Ему также инкриминировалось уничтожение объектов культурного наследия полуострова с предполагаемым ущербом свыше 200 млн гривен. 18 марта суд Варшавы одобрил экстрадицию археолога на Украину.

24 марта Совет по правам человека при президенте РФ обратился к омбудсмену Польши Марчину Венцеку, где попросил не допустить выдачи ученого. Тогда российская сторона обратила внимание на возможное нарушение международных обязательств Польши.

