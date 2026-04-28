Польша освободила российского археолога Бутягина

Бутягина задержали в Польше в начале декабря 2025 г. по запросу Киева. Он проходил подозреваемым по делу о проведении незаконных археологических работ в Крыму. Ему также инкриминировалось уничтожение объектов культурного наследия полуострова с предполагаемым ущербом свыше 200 млн гривен. 18 марта суд Варшавы одобрил экстрадицию археолога на Украину.