ROSN436,45-0,8%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,01-0,06%
Главная / Общество /

Глава МЧС прибыл в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе для контроля тушения крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает ведомство в канале Max.

«По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов», – сказано в сообщении.

Сообщается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения ведомства. Куренков проведет оперативное совещание и примет решения по тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности.

В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.

В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ввести в Туапсинском муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

