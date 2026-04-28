Глава МЧС прибыл в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ

В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.