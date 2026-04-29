СК сообщил о задержании пяти человек после пожара с жертвами в Москве

Пожар в строящемся здании на севере Москвы произошел 28 апреля. Возгоранию был присвоен пятый, максимальный, ранг сложности. Жертвами стали восемь человек. Причины пожара – отсутствие работающих систем пожарной сигнализации и пожаротушения, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок без окон и систем вентиляции, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов.