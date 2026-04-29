СК сообщил о задержании пяти человек после пожара с жертвами в Москве
В Москве задержали пять человек по делу о гибели людей при пожаре на севере столицы. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Следователи задержали бенефициара застройщика, который возглавлял компанию застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, гендиректора компании застройщика, а также директора по строительству, главу отдела общестроительных работ и производителя работ подрядчика.
Пожар в строящемся здании на севере Москвы произошел 28 апреля. Возгоранию был присвоен пятый, максимальный, ранг сложности. Жертвами стали восемь человек. Причины пожара – отсутствие работающих систем пожарной сигнализации и пожаротушения, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок без окон и систем вентиляции, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов.
«Наряду с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям своевременно эвакуироваться», – добавили в ведомстве.
Следствие считает, что возгорание стало возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.
Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.