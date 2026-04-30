Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превышает 23 400 рублей
Средняя сумма пенсии работающих россиян на 1 марта 2026 г. составила 23 461 руб. За год она выросла на 2500 руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.
В марте 2025 г. средняя пенсия составляла 20 972 руб.
В марте 2026 г. самый низкий средний показатель зафиксирован в Дагестане – 16 870 руб. Самый высокий – на Чукотке (38 581 руб.).
22 апреля председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял ТАСС, что перед Новым годом россиянам необходимо выплачивать 13-ю зарплату, а пенсионерам – 13-ю пенсию. Соответствующие инициативы уже внесены на рассмотрение депутатов Госдумы.