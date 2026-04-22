Общество

Миронов предложил установить 13-ю пенсию

Ведомости

Перед Новым годом россиянам необходимо выплачивать 13-ю зарплату, а пенсионерам – 13-ю пенсию. Соответствующие инициативы внесены на рассмотрение депутатов Госдумы, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ТАСС.

«Перед Новым годом [13-я зарплата] никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год», – сказал парламентарий.

По его мнению, справедливым будет и введение 13-й пенсии.

В декабре 2025 г. Роструд напомнил, что трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Эта выплата может быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, а также в коллективном или трудовом договорах.

В конце декабря 2024 г. Миронов предлагал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате сотрудникам 13-й зарплаты перед Новым годом. Миронов говорил, что это повысит мотивацию работников и, как следствие, – производительность труда в период кадрового дефицита.

