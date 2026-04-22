Миронов предложил установить 13-ю пенсию

В декабре 2025 г. Роструд напомнил, что трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Эта выплата может быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, а также в коллективном или трудовом договорах.