CNY Бирж.10,977+0,6%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,51+0,67%RTSI1 119,19+0,78%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Главная / Общество /

В Туапсе создадут защиту резервуаров на НПЗ для предотвращения разливов

Ведомости

В Туапсе начали обустройство дренажной системы и защитной обваловки резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе, чтобы не допускать больше разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Пожар на НПЗ потушен, написал он. По словам Кондратьева, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Туапсе с рабочим визитом находится министр энергетики РФ Сергей Цивилев. На встрече с ним Кондратьев доложил текущую обстановку, а также стратегические задачи по развитию энергетики на Кубани.

Глава региона отметил, что вопрос энергодефицита в регионе стоит достаточно остро, его решают при поддержке правительства. Для того чтобы майские праздники и летний сезон прошли штатно, на Краснодарской ТЭЦ запустили обновленный энергоблок, отметил Кондратьев.

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной беспилотной атаке, после чего на территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промзоне домов эвакуировали, а в городе ввели режим ЧС регионального уровня. Оперштаб сообщал, что локальные выбросы нефтепродуктов произошли на пяти участках береговой линии в Туапсинском округе.

