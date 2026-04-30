В Туапсе создадут защиту резервуаров на НПЗ для предотвращения разливов
В Туапсе начали обустройство дренажной системы и защитной обваловки резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе, чтобы не допускать больше разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Пожар на НПЗ потушен, написал он. По словам Кондратьева, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В Туапсе с рабочим визитом находится министр энергетики РФ Сергей Цивилев. На встрече с ним Кондратьев доложил текущую обстановку, а также стратегические задачи по развитию энергетики на Кубани.
Глава региона отметил, что вопрос энергодефицита в регионе стоит достаточно остро, его решают при поддержке правительства. Для того чтобы майские праздники и летний сезон прошли штатно, на Краснодарской ТЭЦ запустили обновленный энергоблок, отметил Кондратьев.
В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной беспилотной атаке, после чего на территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промзоне домов эвакуировали, а в городе ввели режим ЧС регионального уровня. Оперштаб сообщал, что локальные выбросы нефтепродуктов произошли на пяти участках береговой линии в Туапсинском округе.