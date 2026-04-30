В Туапсе создадут защиту резервуаров на НПЗ для предотвращения разливов

В Туапсе начали обустройство дренажной системы и защитной обваловки резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе, чтобы не допускать больше разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.