Выбросы с НПЗ произошли на пяти участках берега в Туапсе
Локальные выбросы нефтепродуктов произошли на пяти участках береговой линии в Туапсинском округе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Речь идет о пяти участках от 100 до 300 м в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Ликвидацией локальных выбросов занимаются 56 человек.
С 27 по 29 апреля собрано и вывезено 5500 мешков загрязненного грунта. Основные усилия сейчас сосредоточены на уборке в черте Туапсе – в устье реки и на километровом участке побережья.
Выбросы стали последствиями попадания в море нефтепродуктов после масштабных пожаров на морском терминале и НПЗ из-за атак украинских беспилотников.
В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной беспилотной атаке, после чего на территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промзоне домов эвакуировали, а в городе ввели режим ЧС регионального уровня. 30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ в Туапсе потушен.