Археолог Бутягин вернулся домой в Санкт-Петербург
Российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения в рамках обмена. Об этом сообщили в Telegram-канале, созданном его близкими и коллегами.
«Александр Бутягин дома, в Петербурге», – говорится в сообщении. Авторы канала поблагодарили всех, кто поддерживал ученого на протяжении последних пяти месяцев.
Бутягина задержали 4 декабря 2025 г. в Варшаве по запросу Украины, куда завсектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа приехал с лекциями. Суд принял решение о его аресте, который продлевался, и археолог должен был находиться в СИЗО до 1 июня. Украинская сторона добивалась его экстрадиции по обвинению в «незаконных археологических поисках» в Крыму. Ущерб от предполагаемых действий оценивался в 200 млн гривен, или около $4,6 млн.
Суд первой инстанции в Варшаве одобрил экстрадицию, однако защита планировала обжаловать это решение.
Бутягин был освобожден 28 апреля в рамках обмена на белорусско-польской границе. Обмен прошел по формуле «пять на пять» при участии граждан России, Белоруссии и других стран СНГ. По словам представителей Эрмитажа, археолог продолжит научную и просветительскую деятельность.
29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что операция по освобождению ученого была сложной и ответственной.
Сам Бутягин 30 апреля заявлял, что его задержание не стало неожиданностью. «Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось», – рассказал он. Археолог также допустил, что инициатива его задержания могла исходить от украинских коллег.