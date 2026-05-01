Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Неелова является актрисой московского театра «Современник».
Также звание Героя Труда присвоено начальнику лаборатории АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» Леониду Бобе, генеральному директору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу, токарю ООО «Электроспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.
Кроме того, за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности почетным знаком «За успехи в труде» награждены коллективы Центрального конструкторского бюро автоматики (Омская область) и Санкт-Петербургского метрополитена.
За заслуги в научно-педагогической деятельности аналогичной наградой отмечен коллектив Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова.
В ноябре 2025 г. Путин также присвоил главе «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя Труда. Звание присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса».