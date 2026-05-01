CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Главная / Общество /

Потерявшийся «Оскар» Павла Таланкина нашли в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Статуэтку попросили сдать в багаж
Ведомости

Статуэтка «Оскар» Павла Таланкина (считается в России иноагентом), получившего награду за фильм «Господин Никто против Путина», нашлась в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщило DW со ссылкой на ответ авиакомпании Lufthansa.

Сейчас представители перевозчика выясняют, как статуэтка могла потеряться. Авиакомпания принесла извинения хозяину и заявила, что готова передать ее режиссеру.

«Оскар» пропал во время перелета Таланкина из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне. По словам второго режиссера фильма Дэвида Боренштейна, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди запретили Таланкину взять статуэтку с собой в салон самолета, заявив, что ее можно использовать как оружие. «Оскар» положили в коробку и отправили в багаж, но по прибытии выяснилось, что коробка пропала.

Боренштейн в обращении к Lufthansa написал: «Я искал и не нашел ни одного другого случая, чтобы кого‑либо заставили сдать "Оскар" в багаж. Обошлись бы с Павлом так же, будь он известным актером? Или свободно говорил бы по‑английски?».

«Господин Никто против Путина» – датско-чешский документальный фильм 2025 г. Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Таланкин ранее работал учителем в школе Челябинской области. Во время работы он скрытно снимал на камеру происходящее и фиксировал изменения в образовательном процессе. Эти кадры стали основой для фильма. В 2024 г. бывший учитель покинул Россию.

15 марта состоялась 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Фильм Таланкина и Бронштейна выиграл в номинации «Лучший документальный фильм».

