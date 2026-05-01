Потерявшийся «Оскар» Павла Таланкина нашли в аэропорту Франкфурта-на-Майне

«Оскар» пропал во время перелета Таланкина из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне. По словам второго режиссера фильма Дэвида Боренштейна, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди запретили Таланкину взять статуэтку с собой в салон самолета, заявив, что ее можно использовать как оружие. «Оскар» положили в коробку и отправили в багаж, но по прибытии выяснилось, что коробка пропала.