В Коми пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку
В городе Усинске в Коми пассажирский вертолет Ми-8Т с вахтовиками совершил жесткую посадку, сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.
В результате пострадали 10 человек. Характер полученных травм у пострадавших уточняется. На место выехала оперативная группа усинского пожарно-спасательного гарнизона.
Позднее МЧС РФ уточнило, что вертолет завалился на бок при взлете, всего на борту находились 24 человека. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
21 февраля в авиатранспортной компании «Ямал» заявили, что утром вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку, пассажиры и экипаж живы. Воздушное судно вылетело из поселка Панаевск (Ямальский район) и следовало в Яр-Сале. Для эвакуации людей из Салехарда направился резервный борт.
19 февраля частный вертолет Robinson R44, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, пропал в Ромненском районе Амурской области. Позднее обломки и тела погибших были найдены в лесистой местности. Предварительно установлено, что у владельца воздушного судна отсутствовало право на управление вертолетом, он не произвел его регистрацию в установленном порядке, а органы аэронавигации не уведомлялись о запланированном полете.