Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%MGTS1 066+0,76%CARM1,153-3,07%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%RGBITR782,5+0,23%
Главная / Общество /

В Коми пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку

В городе Усинске в Коми пассажирский вертолет Ми-8Т с вахтовиками совершил жесткую посадку, сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.

В результате пострадали 10 человек. Характер полученных травм у пострадавших уточняется. На место выехала оперативная группа усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Позднее МЧС РФ уточнило, что вертолет завалился на бок при взлете, всего на борту находились 24 человека. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

21 февраля в авиатранспортной компании «Ямал» заявили, что утром вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку, пассажиры и экипаж живы. Воздушное судно вылетело из поселка Панаевск (Ямальский район) и следовало в Яр-Сале. Для эвакуации людей из Салехарда направился резервный борт.

19 февраля частный вертолет Robinson R44, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, пропал в Ромненском районе Амурской области. Позднее обломки и тела погибших были найдены в лесистой местности. Предварительно установлено, что у владельца воздушного судна отсутствовало право на управление вертолетом, он не произвел его регистрацию в установленном порядке, а органы аэронавигации не уведомлялись о запланированном полете.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её