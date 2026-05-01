В Коми пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку

19 февраля частный вертолет Robinson R44, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, пропал в Ромненском районе Амурской области. Позднее обломки и тела погибших были найдены в лесистой местности. Предварительно установлено, что у владельца воздушного судна отсутствовало право на управление вертолетом, он не произвел его регистрацию в установленном порядке, а органы аэронавигации не уведомлялись о запланированном полете.