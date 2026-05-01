ЕР предложила открыть центры подготовки к родам при женских консультациях

Ведомости

При женских консультациях необходимо открыть центры подготовки к родам, где будущим родителям расскажут о беременности, родах и возможных льготах. С инициативой выступили участники круглого стола «Крепкая семья – сильная Россия» на заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».

«Тема семьи, наверное, одна из самых популярных. Много обращений касается поддержки семей с детьми, особенно многодетных. Это значит, что наши люди хотят создавать семьи и рожать детей, это очень важно для будущего страны. Задача «Единой России» – сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Участники круглого стола также предложили внедрить для многодетных семей принцип «единого окна» на «Госуслугах», а для регионов с низкой рождаемостью – разработать дополнительные меры поддержки при рождении вторых, третьих и последующих детей, в частности выделение земельных участков. Для мам предложили послеродовую реабилитацию – как физическую, так и психологическую.

Отдельным пунктом обсудили добровольную сертификацию для нянь. Предполагается, что специалист сможет пройти процедуру при желании, после чего его внесут в специальный реестр.

21 января президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России, а также власти регионов должны постоянно совершенствовать систему, которая поддерживает семьи с детьми. Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, отметил российский глава.

