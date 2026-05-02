Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%BISVP10,22-2,29%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Общество

В России станет доступна пересадка нервов, костей и спинного мозга

Ведомости

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень объектов, разрешенных для трансплантации, следует из приказа Минздрава. В список включены нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и их фрагменты.

При этом из перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2031 г.», – говорится в документе.

Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам бесплатно по ОМС. В 2026 г. в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек. Впервые в России московские врачи начали проводить трансплантацию рук. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, это одно из сложнейших направлений в современной мировой хирургии и микрохирургии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её