В России станет доступна пересадка нервов, костей и спинного мозга
С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень объектов, разрешенных для трансплантации, следует из приказа Минздрава. В список включены нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и их фрагменты.
При этом из перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть.
«Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2031 г.», – говорится в документе.
Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам бесплатно по ОМС. В 2026 г. в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек. Впервые в России московские врачи начали проводить трансплантацию рук. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, это одно из сложнейших направлений в современной мировой хирургии и микрохирургии.