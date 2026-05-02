В Туапсе ведется ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Из домов вблизи него эвакуировали 60 жителей, включая девять детей. В этот же день в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Пожар на НПЗ потушили 30 апреля.