В Туапсе ведется ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
По его словам, работы ведутся на трех участках. В гостиницах города остаются 57 человек, которых ранее эвакуировали с территории рядом с НПЗ.
2 мая оперативный штаб Краснодарского края объявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 143 человека и 25 единиц техники.
Морской терминал загорелся в ночь на 1 мая в результате удара дрона. Атака на него была четвертой с середины апреля, предыдущие три произошли 16, 20 и 28 апреля.
В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Из домов вблизи него эвакуировали 60 жителей, включая девять детей. В этот же день в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Пожар на НПЗ потушили 30 апреля.