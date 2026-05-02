Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 161,5+0,28%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Главная / Общество /

В Туапсе ведется ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По его словам, работы ведутся на трех участках. В гостиницах города остаются 57 человек, которых ранее эвакуировали с территории рядом с НПЗ.

2 мая оперативный штаб Краснодарского края объявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 143 человека и 25 единиц техники.

Морской терминал загорелся в ночь на 1 мая в результате удара дрона. Атака на него была четвертой с середины апреля, предыдущие три произошли 16, 20 и 28 апреля.

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Из домов вблизи него эвакуировали 60 жителей, включая девять детей. В этот же день в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Пожар на НПЗ потушили 30 апреля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь