Росавиация отменила ограничения в аэропорту Чебоксар

В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары, пострадали трое. По данным минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Было повреждено здание, есть несколько пострадавших. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.