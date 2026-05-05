Росавиация отменила ограничения в аэропорту Чебоксар
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Чебоксар. Об этом говорится в сообщении агентства.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары, пострадали трое. По данным минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Было повреждено здание, есть несколько пострадавших. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.