CNY Бирж.11,052+0,33%BLNG10,96+1,76%MGTS1 0720%IMOEX2 634,22+0,51%RTSI1 100,01+0,51%RGBI119,61-0,08%RGBITR781,34-0,04%
Главная / Общество /

В «Шереметьево» и «Внуково» отменили ограничения на полеты

В московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

5 мая ограничения вводились во всех московских аэропортах. Мера продолжает действовать в авиагаванях «Домодедово» и «Жуковский».

Днем 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на столицу. Утром глава города информировал об уничтожении трех беспилотников. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на Москву, сообщал Собянин.

