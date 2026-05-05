В «Шереметьево» и «Внуково» отменили ограничения на полеты
В московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
5 мая ограничения вводились во всех московских аэропортах. Мера продолжает действовать в авиагаванях «Домодедово» и «Жуковский».
Днем 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА, летевших на столицу. Утром глава города информировал об уничтожении трех беспилотников. В ночь на 5 мая силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на Москву, сообщал Собянин.