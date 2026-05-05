Гуфу отменили приговор за самоуправство
Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) отменили приговор по статье о самоуправстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.
Долматов был приговорен к одному году условно. Рэперу также отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В феврале потерпевший по делу рэпера попросил прекратить уголовное дело.
Долматов был задержан в октябре 2024 г. после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-каналы писали, что рэпер отказался платить, после чего устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон.
После инцидента Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.