В Крыму не будет парада в честь Дня Победы
В Крыму отметили парад в Честь Дня Победы и другие мероприятия, сообщает губернатор республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Также отменено шествие «Бессмертного полка».
«Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», – написал Аксенов. Губернатор отметил, что власти Крыма сделают «все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах».
4 мая стало известно, что военные парады отменены в Великом Новгороде и в Воронежской области. В этот же день власти сообщили, что в Тверской, Пензенской и Курганской областях акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в целях обеспечения безопасности.
28 апреля Минобороны сообщило, что на параде в Москве примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу российских военных в зоне спецоперации: расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях ВМФ. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.