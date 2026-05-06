Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей
В России могут ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. С таким предложением выступили в Минтрансе РФ, передает «РИА Новости».
Уточняется, что речь идет о семьях, где воспитывается четверо и более детей.
Ведомство таким образом поддержало инициативу, которая разрабатывается совместно с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Сейчас право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. По новому предложению федеральные власти будут рекомендовать регионам разрешить бесплатную парковку для двух машин.
В марте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить правило о бесплатной парковке на два часа у больниц и школ по всей России. Сейчас право на бесплатную парковку у соцобъектов действует, но время различается в зависимости от региона. Слуцкий добавил, что жители городов часто сталкиваются с дефицитом парковочных мест.