Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
DELI76,65-0,65%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,52-0,37%RTSI1 101,51-0,37%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Главная / Общество /

Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей

Ведомости

В России могут ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. С таким предложением выступили в Минтрансе РФ, передает «РИА Новости».

Уточняется, что речь идет о семьях, где воспитывается четверо и более детей. 

Ведомство таким образом поддержало инициативу, которая разрабатывается совместно с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. 

Сейчас право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. По новому предложению федеральные власти будут рекомендовать регионам разрешить бесплатную парковку для двух машин.

В марте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить правило о бесплатной парковке на два часа у больниц и школ по всей России. Сейчас право на бесплатную парковку у соцобъектов действует, но время различается в зависимости от региона. Слуцкий добавил, что жители городов часто сталкиваются с дефицитом парковочных мест.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её