Захарова заявила об отсутствии гражданства США у себя и семьи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ни у нее, ни у членов ее семьи нет двойного гражданства или вида на жительство в другой стране. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Она рассказала, что впервые узнала об этих слухах в 2017–2018 гг., когда ее назначили на должность. По словам Захаровой, эту информацию неоднократно опровергали и сообщения об этом публиковались на официальном сайте МИДа.
Она также рассказала, что сыграла свадьбу в Нью-Йорке, так как познакомилась с мужем за два месяца до командировки в США, где проработала еще два месяца. Они расписались в консульстве РФ.
«В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет [президента РФ Владимира] Путина», – сказала Захарова.
3 мая в статье для «Ведомостей» Захарова рассказала, что российские дипломаты в США столкнулись с практикой принудительной выдачи американского гражданства их детям, рожденным на территории страны, под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.