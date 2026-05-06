ФСБ задержала семерых человек за связь с украинскими спецслужбами
Правоохранители задержали семерых человек, включая одного иностранца, в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. Они подозреваются в сборе данных об объектах РФ для совершения диверсий, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, пятеро задержанных являются непосредственными пособниками спецслужб Украины. Еще двое занимались пропагандой террористической деятельности киевского режима.
В сообщении ЦОСа говорится, что четыре человека были задержанных в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. По заданию украинских спецслужб они собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также о российских военнослужащих – участниках спецоперации. Координация осуществлялась через Telegram. Целью сбора данных, по версии следствия, была подготовка диверсионно-террористических актов.
Еще трое фигурантов были задержаны в Кингисеппе, Чите и Томске за оправдание украинских атак БПЛА и призывы к диверсиям в социальных сетях и мессенджере Telegram, добавили в ведомстве.
5 мая в Курской области был задержан 24-летний россиянин, который собирал данные о военных и гражданских объектах региона, привлекая не менее четырех местных жителей.