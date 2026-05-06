Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,975-0,71%VEON-RX64,9-0,61%BISVP10,39-0,48%IMOEX2 612,68-1,2%RTSI1 092,38-1,2%RGBI119,5-0,03%RGBITR780,82-0,01%
Главная / Общество /

Двух сбежавших в 2025 году из СИЗО арестантов приговорили к колонии

Ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), сбежавших в сентябре 2025 г. из СИЗО, к семи с половиной и восьми годам колонии строгого режима соответственно, сообщил Telegram-канал пресс-службы судов Свердловской области.

Приговор вынесен с учетом ранее назначенного наказания за подготовку к теракту. Первые четыре года они проведут в тюрьме, затем отправятся в колонию. После этого их свобода будет ограничена еще на год. К фигурантам также были поданы иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега.

По данным суда, в октябре 2024 г. Корюкова и Черепанова осудили по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) за попытку поджога военкомата. Тогда суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.

Фигуранты совершили побег 1 сентября 2025 г. Им удалось вскрыть проволокой дверь камеры, пройти в прогулочный дворик, взломать другую дверь и покинуть территорию изолятора через крышу. Черепанова задержали 8 сентября в 14 км от СИЗО, а Корюкова – 15 сентября на Уктусе.

23 октября ФКУ «СИЗО-4» и «Колония-поселение № 45» подали иски к Черепанову и Корюкову на общую сумму 190 749 руб. Иски были приняты к производству Нижнесергинским районным судом. Требования основаны на ст. 102 УИК РФ, обязывающей осужденных компенсировать затраты учреждений на пресечение побегов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь