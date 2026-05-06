Двух сбежавших в 2025 году из СИЗО арестантов приговорили к колонии
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), сбежавших в сентябре 2025 г. из СИЗО, к семи с половиной и восьми годам колонии строгого режима соответственно, сообщил Telegram-канал пресс-службы судов Свердловской области.
Приговор вынесен с учетом ранее назначенного наказания за подготовку к теракту. Первые четыре года они проведут в тюрьме, затем отправятся в колонию. После этого их свобода будет ограничена еще на год. К фигурантам также были поданы иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега.
По данным суда, в октябре 2024 г. Корюкова и Черепанова осудили по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) за попытку поджога военкомата. Тогда суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
Фигуранты совершили побег 1 сентября 2025 г. Им удалось вскрыть проволокой дверь камеры, пройти в прогулочный дворик, взломать другую дверь и покинуть территорию изолятора через крышу. Черепанова задержали 8 сентября в 14 км от СИЗО, а Корюкова – 15 сентября на Уктусе.
23 октября ФКУ «СИЗО-4» и «Колония-поселение № 45» подали иски к Черепанову и Корюкову на общую сумму 190 749 руб. Иски были приняты к производству Нижнесергинским районным судом. Требования основаны на ст. 102 УИК РФ, обязывающей осужденных компенсировать затраты учреждений на пресечение побегов.