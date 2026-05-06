Общество

В МВД рассказали о схеме «переезд чата» для обмана родственников военных

Ведомости

Мошенники применяют схему «переезд чата» для родственников участников спецоперации, которые пропали или не выходят на связь. Об этом говорится в сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В чатах появляется сообщение о «переносе» якобы в связи с блокировками или техническими проблемами. Но прикрепленная ссылка ведет не в новое сообщество, а в бот, где нужно ввести номер телефона и код из SMS под предлогом подтверждения участия. Затем следует «угон» аккаунта.

В полиции отметили, что чаты семей бойцов спецоперации – в зоне повышенного внимания противника. Их участники часто сами раскрывают чувствительную информацию, размещая в таких чатах персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений. Мошенники также используют сообщества для выбора жертв. После сообщений о поиске они могут писать в личные сообщения с предложениями «помощи», «ускорения выплат» или «проверки статуса».

5 мая пранкеры Вован и Лексус предупредили, что мошенники, действующие с территории Украины, пытались атаковать медийных персон России. Среди них – телеведущий Владимир Соловьев, певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Денис Майданов, рэпер Джиган и др. Пранкеры публиковали примеры перехваченных звонков Соловьеву и Джигану.

Хотите скрыть рекламу?