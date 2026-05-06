Фотокорреспондент ТАСС попал под удар украинского беспилотника

Атака произошла в Васильевке Запорожской области. По словам самого журналиста, он решил поснимать прифронтовой населенный пункт и приехал на машине. Как только он припарковался – прилетел дрон, сказал Полегенько. Машина получила легкие повреждения, корреспондент не пострадал.