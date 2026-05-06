Главная / Общество /

Фотокорреспондент ТАСС попал под удар украинского беспилотника

Ведомости

Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского беспилотника во время «режима тишины», сообщило агентство.

Атака произошла в Васильевке Запорожской области. По словам самого журналиста, он решил поснимать прифронтовой населенный пункт и приехал на машине. Как только он припарковался – прилетел дрон, сказал Полегенько. Машина получила легкие повреждения, корреспондент не пострадал.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин.

