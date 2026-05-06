В Петербурге нашли экстремистские книги в партии детской литературы

Отправителем груза значилась британская компания, а получателем – российская организация, специализирующаяся на продаже книг на иностранных языках и педагогической публицистике. После выявления нарушений товары не были допущены к выпуску в свободное обращение. В отношении участников поставки возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС).