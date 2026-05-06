В Петербурге нашли экстремистские книги в партии детской литературы
Санкт-Петербургская таможня обнаружила 28 книг с экстремистскими материалами на английском и немецком языках при проверке крупной партии детской литературы, прибывшей из Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
«Инспекторы выявили в коробках с литературой 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках», – заявили в ведомстве.
По данным ведомства, груз оформлялся на Шушарском таможенном посту и был задекларирован как детские книги, карточки, словари и плакаты общим весом 12,7 т и стоимостью около 140 000 фунтов стерлингов (14,3 млн руб.). В результате экспертизы было подтверждено, что в изъятой продукции содержится «запрещенная информация».
Отправителем груза значилась британская компания, а получателем – российская организация, специализирующаяся на продаже книг на иностранных языках и педагогической публицистике. После выявления нарушений товары не были допущены к выпуску в свободное обращение. В отношении участников поставки возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС).
В июне 2025 г. ФСБ выявила представителей преподавательского состава ведущих вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей, которые сотрудничали с Великобританией в ущерб безопасности России. По информации службы, они сотрудничали с Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд