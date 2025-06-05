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ФСБ: преподаватели вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб России

Ведомости

ФСБ выявила представителей преподавательского состава ведущих вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей, которые сотрудничали с Великобританией в ущерб безопасности России. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации службы, они сотрудничали с Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд») (организация признана нежелательной на территории РФ). Преподаватели распространяли среди студентов литературу, пропагандирующую движение ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится в сообщении. 

Кроме того, Oxford Russia Fund мог через наработанную сеть контактов получать информацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в России, выяснили в ФСБ. 

В результате 15-ти гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных контактов. Одну из преподавательниц привлекли к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Также в адрес одного из вузов ФСБ вынесла «представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны».

Минюст в соответствии с решением Генпрокуратуры внес Oxford Russia Fund в список нежелательных организаций на территории РФ в июле 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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