ФСБ: преподаватели вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб России

В результате 15-ти гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных контактов. Одну из преподавательниц привлекли к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Также в адрес одного из вузов ФСБ вынесла «представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны».