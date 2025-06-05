ФСБ: преподаватели вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб России
ФСБ выявила представителей преподавательского состава ведущих вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей, которые сотрудничали с Великобританией в ущерб безопасности России. Об этом сообщили в ведомстве.
По информации службы, они сотрудничали с Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»)
Кроме того, Oxford Russia Fund мог через наработанную сеть контактов получать информацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в России, выяснили в ФСБ.
В результате 15-ти гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных контактов. Одну из преподавательниц привлекли к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Также в адрес одного из вузов ФСБ вынесла «представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны».
Минюст в соответствии с решением Генпрокуратуры внес Oxford Russia Fund в список нежелательных организаций на территории РФ в июле 2021 г.