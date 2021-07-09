Минюст включил «Фонд Ходорковского» в список нежелательных организаций
Минюст в соответствии с решением Генпрокуратуры внес в список нежелательных на территории России пять неправительственных организаций, зарегистрированных в Великобритании, Франции и Чехии. Это следует из информации на сайте ведомства.
В список сегодня внесены следующие неправительственные организации: European Choice («Европейский выбор»), Франция; Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания; Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания; Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания; Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»), Чехия.
Соответствующее решение Генпрокуратуры в отношении «Компания свободы информации» принято 29 июня, в отношении остальных четырех НПО — 30 июня 2021 г. В ведомстве заявили, что деятельность этих НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Теперь перечень содержит 40 организаций, признанных нежелательными в России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом. Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным, — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.