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Минюст включил «Фонд Ходорковского» в список нежелательных организаций

Ведомости

Минюст в соответствии с решением Генпрокуратуры внес в список нежелательных на территории России пять неправительственных организаций, зарегистрированных в Великобритании, Франции и Чехии. Это следует из информации на сайте ведомства.

В список сегодня внесены следующие неправительственные организации: European Choice («Европейский выбор»), Франция; Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания; Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания; Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания; Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»), Чехия.

Соответствующее решение Генпрокуратуры в отношении «Компания свободы информации» принято 29 июня, в отношении остальных четырех НПО — 30 июня 2021 г. В ведомстве заявили, что деятельность этих НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Теперь перечень содержит 40 организаций, признанных нежелательными в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом. Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным, — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.

Ранее по теме: Прокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Ходорковского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных