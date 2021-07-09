Минюст включил «Фонд Ходорковского» в список нежелательных организаций

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО), в том числе за рубежом. Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным, — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.