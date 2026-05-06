Бастрыкин поручил проверить попытки дискредитации «Бессмертного полка»

23 апреля начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». После модерации анкеты участников будут включены в видеошествие, трансляция которого стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а затем поочередно во всех часовых поясах России.