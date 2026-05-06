Бастрыкин поручил проверить попытки дискредитации «Бессмертного полка»
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о попытках дискредитации акции «Бессмертный полк». Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Max.
До этого в СМИ появились данные о попытках разместить в рамках акции отретушированные фотографии нацистов в форме солдат Красной армии. Организаторы назвали такие действия попыткой дискредитации шествия.
Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку и запросить всю необходимую информацию в Центральном штабе движения «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проводится в России и за рубежом. Формат мероприятия в разные годы менялся, в том числе из-за пандемии коронавируса и мер безопасности. В ряде регионов страны акция пройдет в очном формате, в остальных – онлайн.
23 апреля начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». После модерации анкеты участников будут включены в видеошествие, трансляция которого стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а затем поочередно во всех часовых поясах России.