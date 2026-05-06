Главная / Общество /

Прерванное из-за поломки сухогруза движение судов в Босфоре возобновили

Ведомости

Транзит судов через Босфорский пролив частично восстановлен после инцидента с сухогрузом. Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, у судна под флагом Паманы «Queen Bee», следовавшего из Египта в Россию, сломался двигатель. В результате судоходство в Босфоре было приостановлено. По данным турецкого управления береговой охраны, сухогруз в сопровождении лоцмана и буксиров «KURTARMA-3» и «KURTARMA-5» при поддержке KURTARMA-9 был безопасно поставлен на якорную стоянку Ахыркапы группами Главного управления береговой безопасности.

Подобный инцидент произошел в сентябре 2025 г. У 98-метрового судна «Арда», шедшего из порта Бандырма, отказал двигатель у побережья Умурьери. По информации ведомства, сухогруз удалось безопасно поставить на якорь в районе Бююкдере под контролем Стамбульского центра управления движением судов. Операция проводилась с участием буксиров Rescue-4 и Rescue-6.

