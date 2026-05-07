После удара дрона по служебному автобусу в Белгородской области погибла женщина
Украинский дрон ударил по служебному микроавтобусу с сотрудниками одного из предприятий в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Погибла женщина, двое мужчин ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Одному из пострадавших врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. Медики борются за его жизнь. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги бригада скорой доставляется в городскую больницу Белгорода. Машина уничтожена огнем.
За ночь, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Помимо Белгородской области, БПЛА были нейтрализованы в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.