Росреестр предупредил дачников о схеме с фейковыми штрафами
Росреестр выпустил разъяснения после появления случаев мошенничества с уведомлениями о якобы нарушениях земельного законодательства. Злоумышленники рассылают владельцам загородных участков сообщения с предложением оплатить штраф «со скидкой» по ссылке, после чего получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуг. Об этом сообщили в ведомстве.
В Росреестре подчеркнули, что единственным документом, на основании которого может быть оплачен административный штраф, является официальное постановление о назначении наказания. Документ должен быть подписан главным государственным инспектором региона, города или района по использованию и охране земель либо его заместителем, а также заверен печатью территориального органа Росреестра.
«Постановление правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.
Он также предупредил граждан, что ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам в СМС-сообщениях или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках. Смирнов пояснил, что по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются.
В Росреестре также уточнили, что привлечение к административной ответственности возможно только после проведения контрольного или надзорного мероприятия и составления официального протокола. Собственника участка обязаны заранее уведомить о времени и месте проверки, а также о рассмотрении дела.
В апреле Роструд предупреждал, что мошенники стали рассылать работодателям поддельные документы от их имени и госинспекций труда. Ведомство призвало проверять источники писем и не передавать данные посторонним. По информации Роструда, злоумышленники направляют фейковые предписания с якобы выявленными нарушениями трудового законодательства, признаками теневой занятости или ошибками в отчетности. В письмах они требуют предоставить документы и оплатить «доставку».