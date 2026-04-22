Роструд предупредил о фейковых письмах работодателям
Мошенники стали рассылать работодателям поддельные документы от имени Роструда и госинспекций труда. Ведомство призвало проверять источники писем и не передавать данные посторонним.
По информации Роструда, злоумышленники направляют фейковые предписания с якобы выявленными нарушениями трудового законодательства, признаками теневой занятости или ошибками в отчетности. В письмах они требуют предоставить документы и оплатить «доставку».
Сообщения приходят с адресов с доменом @gov-rostrud.ru и оформляются с использованием символики ведомства, поддельных реквизитов и ссылок на нормы закона, что создает видимость подлинности.
В Роструде уточнили, что официальная корреспонденция направляется только с адресов с доменом @rostrud.gov.ru. При сомнениях в подлинности писем рекомендуется обращаться в территориальные органы службы – их контакты размещены на официальных сайтах.
20 апреля также сообщалось о другой схеме: мошенники рассылают SMS о якобы штрафах за неправильную парковку. В сообщениях предлагается оплатить 3000 руб. по ссылке, чтобы избежать удвоения суммы. Эксперты отмечали, что подобные рассылки активизируются весной, когда вводятся временные дорожные ограничения и автомобилисты чаще сталкиваются с новыми знаками.