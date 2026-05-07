Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN564,7-0,05%CNY Бирж.10,966+0,18%IMOEX2 624,9-0,29%RTSI1 099,24-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд смягчил меру пресечения сотрудникам Popcorn Books

Ведомости

Суд смягчил меру пресечения троим сотрудникам Popcorn Books. Это следует из картотеки Замоскворецкого райсуда Москвы.

Из-под домашнего ареста отпустили одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, менеджера склада Артема Вахляева и экс-директора по продажам Individuum Павла Иванова. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудники издательства проходят по делу о создании предполагаемой экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалы

Медиа

Протопопова, Вахляева и Иванова арестовали в мае 2025 г.

На фоне внимания к издательству со стороны силовиков 13 января Popcorn Books объявило о закрытии. Оно закрылось как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг, поясняли в «Эксмо».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её