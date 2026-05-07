Суд смягчил меру пресечения сотрудникам Popcorn Books
Суд смягчил меру пресечения троим сотрудникам Popcorn Books. Это следует из картотеки Замоскворецкого райсуда Москвы.
Из-под домашнего ареста отпустили одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, менеджера склада Артема Вахляева и экс-директора по продажам Individuum Павла Иванова. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Сотрудники издательства проходят по делу о создании предполагаемой экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Протопопова, Вахляева и Иванова арестовали в мае 2025 г.
На фоне внимания к издательству со стороны силовиков 13 января Popcorn Books объявило о закрытии. Оно закрылось как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг, поясняли в «Эксмо».