Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалы

В 2009 г. Новиков и Гредасов вошли в состав акционеров издательства «Манн, Иванов и Фербер», а спустя два года увеличили долю до контрольной. В том же 2009-м «Эксмо» первым из российских издательств вышло в интернет, приобретя контрольный пакет онлайн-библиотеки «Литрес». Главным конкурентом «Эксмо» в те годы было издательство АСТ (основано в 1990 г.). Однако обвинения в уклонении от уплаты налогов поставили его на грань банкротства, и летом 2012 г. Новиков договорился с владельцами АСТ об объединении двух крупнейших издательств. В результате была зарегистрирована группа «Эксмо АСТ»: Новиков взял под контроль АСТ, а осенью 2013 г. выкупил его у прежних владельцев.