Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалы

Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалыГендиректор издательства доставлен на допрос по делу об экстремизме
Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев 21 апреля доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о распространении книг Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с тематикой ЛГБТ (организация считается экстремистской и запрещена в РФ). Уголовное производство было возбуждено еще в мае 2025 г. О том, чем известно издательство и в какие скандалы прежде попадало, – в справке «Ведомостей».
История издательства «Эксмо» началась в 1991 г., когда бизнесмен Александр Кравицкий основал в Харькове книготорговую компанию «Экспресс». Фирма договаривалась с типографиями о перевыпуске зарубежной классики и запрещенной в советское время литературы. Поскольку закупки в основном осуществлялись в Москве, Кравицкий решил привлечь к делу своего дальнего родственника – студента-третьекурсника Московского авиационного института Олега Новикова.
С 1993 г., по утверждению самого Кравицкого, перевозка книг через появившиеся между бывшими советскими республиками границы стала нерентабельна и компания разделилась. Бизнес Новикова и его партнера Андрея Гредасова получил название «Эксмо»: первый слог от «Экспресса», а второй – от Москвы. При этом на сайте самого издательства указано, что «Эксмо» было основано в 1991 г.
В 1993-1994 гг. Новиков начал искать новых авторов, и «Эксмо» занялось издательской деятельностью. Первым крупным успехом стал «Антикиллер» Данила Корецкого, который в первый год разошелся миллионным тиражом.
Вторая половина 1990-х и 2000-е стали для «Эксмо» периодом бурного роста. В 1996 г. Новиков вместе с Гредасовым стал совладельцем сети «Новый книжный», а в 2004 г. – сети «Буквоед» (в 2008 г. они объединились). В 1999 г. Новиков договорился с «НТВ-кино» о выпуске сериала «Каменская» по мотивам книг автора издательства – Александры Марининой.
В начале 2000-х Новиков вошел в состав акционеров Тверского полиграфического комбината и основал крупный полиграфический комплекс «Немецкая Фабрика Печати». Благодаря собственным типографиям издательство смогло резко увеличить выпуск новых книг – до 2000-3000 наименований в год.
В 2009 г. Новиков и Гредасов вошли в состав акционеров издательства «Манн, Иванов и Фербер», а спустя два года увеличили долю до контрольной. В том же 2009-м «Эксмо» первым из российских издательств вышло в интернет, приобретя контрольный пакет онлайн-библиотеки «Литрес». Главным конкурентом «Эксмо» в те годы было издательство АСТ (основано в 1990 г.). Однако обвинения в уклонении от уплаты налогов поставили его на грань банкротства, и летом 2012 г. Новиков договорился с владельцами АСТ об объединении двух крупнейших издательств. В результате была зарегистрирована группа «Эксмо АСТ»: Новиков взял под контроль АСТ, а осенью 2013 г. выкупил его у прежних владельцев.
Новый издательский холдинг (при этом АСТ сохранило независимость) стал крупнейшим игроком на рынке коммерческой литературы. В 2025 г. группа выпустила 11 962 наименования книг общим тиражом 50,5 млн экземпляров. В число популярных авторов, с которыми работает «Эксмо», входят Дарья Донцова, Виктор Пелевин, Татьяна Устинова, Ольга Примаченко, Эдуард Веркин и др. Всего авторский портфель издательства насчитывает около 8000 имен.
В «Эксмо» работают три редакции: художественной, прикладной и детской литературы. У издательства восемь региональных дистрибуторских центров, в том числе в Минске и Алма-Ате.
В августе 2023 г. «Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books, ориентированного на выпуск книг для молодежи, а в сентябре того же года – 51% в Individuum, специализирующегося на литературе нон-фикшн.
Осенью 2022 г. пропаганда ЛГБТ была запрещена в России, а весной 2024 г. деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» признали экстремистской и запретили.
Еще в декабре 2023 г. «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ в одном из комиксов. А в ноябре 2024 г. издательства «Эксмо» и АСТ были получили штрафы за распространение порнографии в книге «Наследие» Владимира Сорокина.
14 мая 2025 г. в издательстве «Эксмо» прошли обыски. В рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще ряд сотрудников. Норовяткина отпустили после допроса, а на следующий день суд отправил под домашний арест руководителя Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, директора по продажам Individuum Павла Иванова и менеджера склада этих издательств Артема Вахляева.
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. В деле фигурируют, в частности, романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (обе признаны иноагентами в России). После обысков «Эксмо» сообщило об изъятии материалов, связанных с книгами Popcorn Books, а в январе 2026 г. это дочернее издательство закрылось.
С марта 2026 г. вступили в силу поправки, ужесточающие требования к обороту литературы, содержащей упоминание наркотиков (издания теперь должны либо маркироваться специальным знаком, либо в их текст должны вноситься правки). За несколько дней до этого АСТ объявило о снятии с продажи романа «Голубое сало» Владимира Сорокина из-за рисков претензий со стороны правоохранителей. В апреле Капьев рассказывал, что некоторые авторы отказываются вносить правки в рукописи книг, которые могут нарушать закон о запрете пропаганды наркотиков. «Эксмо», по его словам, намерено «пытаться находить какой-то компромисс».