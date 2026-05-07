Частички Вечного огня доставили в города России и страны СНГ
«Аэрофлот» доставил частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в города России и страны СНГ, написала компания в Telegram-канале. Перевозка состоялась 5 и 6 мая из аэропорта «Шереметьево».
Огонь доставили в специальных лампадах в Астрахань, Мурманск, Минеральные Воды, Новосибирск, Тюмень и другие города России. Другими пунктами стали Ереван, Бишкек, Ош и Ташкент. Вместе с экипажем корабля вылетел представитель Народного фронта, который обеспечил передачу частицы Вечного огня.
Перевозка огня прошла в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Впервые акция прошла в 2006 г. Частицы Вечного огня были перенесены в Санкт-Петербург, Новгород, Новороссийск и другие. В 2026 г. частички пламени получит 71 регион, в том числе Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области и 14 стран мира.
7 мая «Ведомости» писали, что некоторые регионы РФ отказались от парада на 9 Мая из-за угрозы атаки со стороны ВСУ. В число городов, которые не организуют празднования, вошли Ростов-на-Дону, Великий Новгород и др. В Тверской, Пензенской и Курганской областях шествие «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил «Ведомостям», что церемония, связанная с частицей Вечного огня, может дополнить предстоящее торжество. Она не требует дополнительных мер безопасности, «зато может запомниться людям как дополнительный знак уважения к памяти о Победе в Великой Отечественной войне».
9 мая на Красной площади пройдет традиционный парад, посвященный 81-летию Победы. В составе колонны Минобороны примут участие военнослужащие высших учебных заведений и отдельных родов войск РФ. Воспитанники суворовских и кадетских корпусов, нахимовских училищ в этом году принимать участие в параде не будут.