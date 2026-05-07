Суд заочно приговорил владельца Global Spirits к 14 годам колонии
Московский суд заочно приговорил гражданина Украины, владельца международного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Первые четыре года после задержания осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб.
Черняк признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.
Суд установил, что с мая 2022 г. по февраль 2023 г. бизнесмен, находясь за пределами России, организовал перечисление более 300 млн руб. на счета иностранных компаний. Средства перечислялись якобы в счет исполнения контрактов на поставку коньячных дистилляторов, но фактически предназначались для финансирования ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон «Азов
В феврале 2025 г. Черняк был объявлен в международный розыск, а его активы на территории РФ арестованы.
Холдинг Global Spirits был известен на российском рынке прежде всего водкой «Хортиця» и «Мороша», входившими в портфель ГК «Традиции успеха». На российском водочном рынке в 2021 г. эти бренды занимали 1-е и 2-е места с долей 5% и 4,4% соответственно. В портфель холдинга также входили водки «Первак», «Хлебный дар» и коньяки «Шустов», «Коктебель».
В 2024 г. российские активы Global Spirits были национализированы. В июне 2024 г. суд в Курске по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства заводы «Русский север» в Вологде, «Родник и К» в Подмосковье, дистрибуторов «Стандарт качества», «Новый уровень», «Традиции успеха», а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом. Впоследствии ФССП передала эти активы Росимуществу. Отмечалось, что государство в дальнейшем может продать мощности профильному инвестору, заинтересованному в развитии производственной базы.