Суд заочно приговорил владельца Global Spirits к 14 годам колонии

В 2024 г. российские активы Global Spirits были национализированы. В июне 2024 г. суд в Курске по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства заводы «Русский север» в Вологде, «Родник и К» в Подмосковье, дистрибуторов «Стандарт качества», «Новый уровень», «Традиции успеха», а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом. Впоследствии ФССП передала эти активы Росимуществу. Отмечалось, что государство в дальнейшем может продать мощности профильному инвестору, заинтересованному в развитии производственной базы.