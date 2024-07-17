Связанные с Global Spirits и олигархом Черняком фирмы переданы в доход РФ
В доход государства обращены компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».
После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В апреле 2022 г. собственником завода «Родник и К» стал Александр Беспалов, против которого летом 2023 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
В конце 2023 г. года Минфин начал прорабатывать вопрос передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, писали «Ведомости». 4 июня этого года они были арестованы Ленинским районным судом Курска по иску Генеральной прокуратуры.
Черняк в 2023 г. был обвинен в том, что прибыль от работы «Родник и К» и других российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ.