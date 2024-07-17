Связанные с Global Spirits и олигархом Черняком фирмы переданы в доход РФ

После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В апреле 2022 г. собственником завода «Родник и К» стал Александр Беспалов, против которого летом 2023 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).