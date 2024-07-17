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Связанные с Global Spirits и олигархом Черняком фирмы переданы в доход РФ

Ведомости

ФССП обратила в доход государства имущество компаний, связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФССП.

В доход государства обращены компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В апреле 2022 г. собственником завода «Родник и К» стал Александр Беспалов, против которого летом 2023 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В конце 2023 г. года Минфин начал прорабатывать вопрос передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, писали «Ведомости». 4 июня этого года они были арестованы Ленинским районным судом Курска по иску Генеральной прокуратуры.

Черняк в 2023 г. был обвинен в том, что прибыль от работы «Родник и К» и других российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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