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Владелец холдинга Global Spirits Черняк объявлен в розыск из-за поддержки ВСУ

Ведомости

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в международный розыск из-за финансирования вооруженных сил Украины на 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России, его активы арестованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, находящемуся за границей украинскому бизнесмену заочно предъявлено обвинение в финансировании терроризма ( ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Предприниматель заочно взят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

В середине декабря 2024 г. начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщал, что против Черняка было возбуждено уголовное дело «по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд руб. за счет прибыли, полученной от экономической деятельности на территории РФ». По данным агентства, в июне 2023 г. Черняк также купил и поставил военнослужащим украинской армии товары для ведения боевых действий. В рамках расследования дела задержаны двое доверенных лиц бизнесмена.

После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на рынке в России, большинство брендов получили новые наименования. В конце 2023 г. года Минфин начал проработку вопроса передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, сообщали «Ведомости». 4 июня 2024 г. Ленинский райсуд Курска арестовал активы по иску Генпрокуратуры.

В июле 2024 г. РБК писал, что ФССП обратила в доход государства имущество компаний, связанных с Черняком. Речь шла о компаниях ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также части акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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