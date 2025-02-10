Владелец холдинга Global Spirits Черняк объявлен в розыск из-за поддержки ВСУ

В середине декабря 2024 г. начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщал, что против Черняка было возбуждено уголовное дело «по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд руб. за счет прибыли, полученной от экономической деятельности на территории РФ». По данным агентства, в июне 2023 г. Черняк также купил и поставил военнослужащим украинской армии товары для ведения боевых действий. В рамках расследования дела задержаны двое доверенных лиц бизнесмена.