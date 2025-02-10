Владелец холдинга Global Spirits Черняк объявлен в розыск из-за поддержки ВСУ
Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в международный розыск из-за финансирования вооруженных сил Украины на 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России, его активы арестованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно документам, находящемуся за границей украинскому бизнесмену заочно предъявлено обвинение в финансировании терроризма ( ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Предприниматель заочно взят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.
В середине декабря 2024 г. начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщал, что против Черняка было возбуждено уголовное дело «по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд руб. за счет прибыли, полученной от экономической деятельности на территории РФ». По данным агентства, в июне 2023 г. Черняк также купил и поставил военнослужащим украинской армии товары для ведения боевых действий. В рамках расследования дела задержаны двое доверенных лиц бизнесмена.
После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на рынке в России, большинство брендов получили новые наименования. В конце 2023 г. года Минфин начал проработку вопроса передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, сообщали «Ведомости». 4 июня 2024 г. Ленинский райсуд Курска арестовал активы по иску Генпрокуратуры.
В июле 2024 г. РБК писал, что ФССП обратила в доход государства имущество компаний, связанных с Черняком. Речь шла о компаниях ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также части акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».