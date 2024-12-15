Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

Позднее стало известно, что ФССП обратила в доход государства имущество компаний, связанных с Черняком: ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Черняк в 2023 г. был обвинен в том, что прибыль от работы «Родник и К» и других российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ.