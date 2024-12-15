Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей
Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал вооруженные силы Украины (ВСУ) на 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Летом в отношении владельца холдинга было возбуждено уголовное дело «по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд руб. за счет полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», сказал Курносенко.
После начала спецоперации на Украине холдинг Global Spirits, основанный украинским бизнесменом Евгением Черняком, отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В конце 2023 г. года Минфин начал прорабатывать вопрос передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, писали «Ведомости». 4 июня этого года они были арестованы Ленинским районным судом Курска по иску Генеральной прокуратуры.
Позднее стало известно, что ФССП обратила в доход государства имущество компаний, связанных с Черняком: ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Черняк в 2023 г. был обвинен в том, что прибыль от работы «Родник и К» и других российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ.