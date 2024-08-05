Бывший водочный завод Евгения Черняка в России хотят обанкротить

Росимущество вряд ли будет решать финансовые проблемы завода, предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Ведомство – номинальный владелец, который не заинтересован в развитии водочного бизнеса, поясняет он. При этом продать предприятие стороннему инвестору у властей вряд ли получится, поскольку на рынке нет новых игроков из-за высокой конкуренции, а действующим дешевле и проще нарастить мощности на собственных предприятиях (открыть новую линию или цех), поясняет эксперт. Поэтому наиболее вероятным сценарием развития событий он считает банкротство «Русского Севера» и продажу его имущества на торгах.