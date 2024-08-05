Бывший водочный завод Евгения Черняка в России хотят обанкротить

Бывший водочный завод Евгения Черняка в России хотят обанкротитьПредприятие выпускало водку под брендами «Хортиця» и «Мороша»
В Арбитражный суд Вологодской области 2 августа поступил иск о признании банкротом местного ликеро-водочного завода «Русский Север», ранее выпускавшего водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Это следует из карточки дела, с которой ознакомились «Ведомости». Заявителем выступает логистическая компания «А24». Иск не принят к производству.
Из материалов дела следует, что ответчик задолжал истцу 6,4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка по РСБУ «Русского Севера» за 2023 г. составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль – 7,5 млн руб. «Ведомости» направили запрос в «Русский Север», связаться с «А24» не удалось.
На практике нередки случаи, когда банкротные дела начинаются с малых по размеру задолженностей, сказала «Ведомостям» руководитель проектов банкротного направления юридической фирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Сейчас минимальный размер долга для подачи иска о несостоятельности составляет 2 млн руб., напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Вероятно, «Русский Север» не платит и другим своим контрагентам, рассуждает партнер ProLegals Марина Морозова. С января 2023 г. к заводу было подано более 40 исков на общую сумму около 200 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Для сравнения: в 2021-2022 гг. к компании было подано в арбитражные суды всего три иска на общую сумму 318 000 руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.
Лавина исков за такой короткий срок может свидетельствовать о финансовых проблемах предприятия, считает партнер юрфирмы Nova Inc Павел Желновод. С ним соглашается Тихонова, которая добавляет, что это является «опасным признаком», как правило, свидетельствующим о возникновении проблем с платежеспособностью предприятия. Истец мог увидеть признаки банкротства, поэтому и стремится опередить других кредиторов и контрагентов, полагает юрист.
Мощность завода «Русский Север» составляет 24 000 бутылок в час, 4 млн л в месяц, сообщается на его сайте. Предприятие до 2022 г. принадлежало международному холдингу Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Другие российские активы Черняка – завод по производству водки «Родник и К» в Московской области, дистрибуторы «Стандарт качества», «Новый уровень» и «Традиции успеха», а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом.
После начала спецоперации на Украине зарубежный холдинг отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В частности, водка «Хортиця» – в «Хорту», а в названии «Первак» появился твердый знак в конце («Первакъ»).
В апреле 2022 г. собственником завода «Русский Север» стал Александр Беспалов, против которого летом 2023 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Причинами кризиса завода могло стать то, что в отношении ее владельца было заведено уголовное дело, часть счетов могла быть арестована, предполагает Тихонова. В 2023 г. Черняк был обвинен в том, что прибыль от работы российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ. Предприниматель был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В конце прошлого года Минфин начал прорабатывать вопрос передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, писали «Ведомости». В мае этого года они были арестованы Ленинским районным судом Курска по иску Генпрокуратуры, после чего перешли в собственность Росимущества.
Росимущество вряд ли будет решать финансовые проблемы завода, предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Ведомство – номинальный владелец, который не заинтересован в развитии водочного бизнеса, поясняет он. При этом продать предприятие стороннему инвестору у властей вряд ли получится, поскольку на рынке нет новых игроков из-за высокой конкуренции, а действующим дешевле и проще нарастить мощности на собственных предприятиях (открыть новую линию или цех), поясняет эксперт. Поэтому наиболее вероятным сценарием развития событий он считает банкротство «Русского Севера» и продажу его имущества на торгах.
Выпуск водки в России в 2023 г. снизился на 4,3% к 2022 г. и составил 80,4 млн декалитров (равен 10 л).