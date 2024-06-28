Бывшего дистрибутора водки «Хортиця» хотят обанкротить

Бывшего дистрибутора водки «Хортиця» хотят обанкротитьС начала года к компании подано почти два десятка исков о взыскании долгов
Арбитражный суд Москвы назначил на 23 июля первое заседание по иску Ярославского ликеро-водочного завода (ЯЛВЗ) о признании банкротом компании «Стандарт качества» – дистрибутора водки «Хортиця». Как следует из картотеки арбитражных дел, иск принят к рассмотрению 6 июня. На это дело назначен судья Юрий Иванов.
ЯЛВЗ обратился в суд «в связи с финансовой несостоятельностью контрагента», сообщил «Ведомостям» представитель истца. По его словам, «Стандарт качества» имеет перед ЯЛВЗ просроченную задолженность по оплате товара на сумму более 30 млн руб. «Долг возник на основании заключенного между организациями договора поставки алкогольной продукции от 7 октября 2019 г., в соответствии с которым в период июня – июля 2023 г. в адрес «Стандарта качества» была поставлена продукция, которая до настоящего времени полностью не оплачена», – утверждает представитель компании.