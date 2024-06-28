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Бывшего дистрибутора водки «Хортиця» хотят обанкротить

С начала года к компании подано почти два десятка исков о взыскании долгов
Анастасия Ковалева
Галина Казакулова
Алексей Филиппов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы назначил на 23 июля первое заседание по иску Ярославского ликеро-водочного завода (ЯЛВЗ) о признании банкротом компании «Стандарт качества» – дистрибутора водки «Хортиця». Как следует из картотеки арбитражных дел, иск принят к рассмотрению 6 июня. На это дело назначен судья Юрий Иванов.

ЯЛВЗ обратился в суд «в связи с финансовой несостоятельностью контрагента», сообщил «Ведомостям» представитель истца. По его словам, «Стандарт качества» имеет перед ЯЛВЗ просроченную задолженность по оплате товара на сумму более 30 млн руб. «Долг возник на основании заключенного между организациями договора поставки алкогольной продукции от 7 октября 2019 г., в соответствии с которым в период июня – июля 2023 г. в адрес «Стандарта качества» была поставлена продукция, которая до настоящего времени полностью не оплачена», – утверждает представитель компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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