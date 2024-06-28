Бывшего дистрибутора водки «Хортиця» хотят обанкротить

ЯЛВЗ обратился в суд «в связи с финансовой несостоятельностью контрагента», сообщил «Ведомостям» представитель истца. По его словам, «Стандарт качества» имеет перед ЯЛВЗ просроченную задолженность по оплате товара на сумму более 30 млн руб. «Долг возник на основании заключенного между организациями договора поставки алкогольной продукции от 7 октября 2019 г., в соответствии с которым в период июня – июля 2023 г. в адрес «Стандарта качества» была поставлена продукция, которая до настоящего времени полностью не оплачена», – утверждает представитель компании.